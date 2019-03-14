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Новый глава Департамента образования области выступила перед орловскими педагогами

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14.03.2019

Выступление состоялось в рамках регионального педагогического совета 13 марта.

Перед этим губернатор Орловской области Андрей Клычков ещё раз представил нового руководителя Департамента. На этом посту Татьяна Крымова сменила Татьяну Шевцову. Ранее Крымова работала директором одной из московских средних школ.

В своём обращении к педагогам госслужащая раскрыла некоторые профессиональные планы на будущее. В частности, Крымова рассказала, что планирует создать центр развития талантов и способностей детей и молодёжи, открыть детский технопарк «Кванториум», а также провести серию отрытых онлайн-уроков «Проектория».

Теги:ОрёлОрловская область

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