Новый детсад в Орле готов на две трети

Речь идёт о садике на 230 мест, который строят в микрорайоне «Зареченский».

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в настоящий момент готовность объекта составляет 63%. Сейчас здесь ведётся комплекс работ по внутренней и наружной отделке, осуществляются внутренние сантехнические и электромонтажные работы.

Садик строит ООО «ОСУ-2» (дочернее предприятие ПАО «Орёлстрой»).

Строительство ведётся в рамках государственной программы «Образование в Орловской области» и национального проекта «Демография».