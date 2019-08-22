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Новый детсад в Орле готов на две трети

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22.08.2019

Речь идёт о садике на 230 мест, который строят в микрорайоне «Зареченский».

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в настоящий момент готовность объекта составляет 63%. Сейчас здесь ведётся комплекс работ по внутренней и наружной отделке, осуществляются внутренние сантехнические и электромонтажные работы.

Садик строит ООО «ОСУ-2» (дочернее предприятие ПАО «Орёлстрой»).

Строительство ведётся в рамках государственной программы «Образование в Орловской области» и национального проекта «Демография».

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковнацпроектыобразованиедетский саддемографияОрёлстрой

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