Новый детсад в Орле готов на две трети
22.08.2019
Речь идёт о садике на 230 мест, который строят в микрорайоне «Зареченский».
Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в настоящий момент готовность объекта составляет 63%. Сейчас здесь ведётся комплекс работ по внутренней и наружной отделке, осуществляются внутренние сантехнические и электромонтажные работы.
Садик строит ООО «ОСУ-2» (дочернее предприятие ПАО «Орёлстрой»).
Строительство ведётся в рамках государственной программы «Образование в Орловской области» и национального проекта «Демография».
Короткая ссылка obl1.ru/~/56786
Другие новости раздела
$ USD65.6196(-0.64)23.08
€ EUR72.8312(-0.67)23.08
Наш опрос
Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?