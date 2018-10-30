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Орел30.10.2018 Вторник 11:35
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  3. Новых случаев птичьего гриппа в Орловской области не выявлено

Новых случаев птичьего гриппа в Орловской области не выявлено

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30.10.2018

Таковы официальные данные Россельхознадзора за последнюю отчётную неделю (с 18-го по 26-е октября).

В этот период специалисты провели 15 специальных исследований на выявление данного вида гриппа. Положительных результатов не зафиксировано.

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