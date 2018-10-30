Новых случаев птичьего гриппа в Орловской области не выявлено
30.10.2018
Таковы официальные данные Россельхознадзора за последнюю отчётную неделю (с 18-го по 26-е октября).
В этот период специалисты провели 15 специальных исследований на выявление данного вида гриппа. Положительных результатов не зафиксировано.
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