Новые передвижные ФАПы появились в районах Орловской области
15.07.2019
Передвижные Фельдшерско-акушерские пункты будут работать во Мценском, Свердловском, Сосковском и Троснянском районах. Сегодня на еженедельном аппаратном совещании губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил руководителям этих муниципальных образований ключи от ФАПов.
Каждый такой комплекс стоит около 6 миллионов рублей. Внутри передвижные пункты состоят из водительской кабины, салона для перевозки персонала и кабинета для приёма пациентов.
Ожидается, что ввод в эксплуатацию новых передвижных ФАПов позволит оперативно оказывать медицинскую помощь жителям орловской «глубинки».
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