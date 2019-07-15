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Новые передвижные ФАПы появились в районах Орловской области

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15.07.2019

Передвижные Фельдшерско-акушерские пункты будут работать во Мценском, Свердловском, Сосковском и Троснянском районах. Сегодня на еженедельном аппаратном совещании губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил руководителям этих муниципальных образований ключи от ФАПов.

Каждый такой комплекс стоит около 6 миллионов рублей. Внутри передвижные пункты состоят из водительской кабины, салона для перевозки персонала и кабинета для приёма пациентов.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию новых передвижных ФАПов позволит оперативно оказывать медицинскую помощь жителям орловской «глубинки».

Теги:ОрёлОрловская область

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