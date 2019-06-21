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Орел21.06.2019 Пятница 16:53
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Новые объекты появятся в городском парке Орла

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21.06.2019

Комитет Горсовета Орла по строительству и перспективному развитию города предварительно одобрил эскизный проект изменения архитектурного облика парка. Об этом пишет «Орловская городская газета».

Следующее обсуждение проекта состоится на ближайшей сессии городского парламента 27 июня.

Реконструкция парка пройдёт в рамках программы «Формирование городской среды». Пока что планируется заменить летнюю эстраду на сцену с амфитеатром, обустроить между памятником Тургеневу и спасательной станцией каскадную лестницу, оборудовать несколько спусков к воде, поставить арочный мост, обновить аттракционы и детскую площадку. Однако эти планы могут быть скорректированы.

Теги:ОрёлОрловская область

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