Новые «Кадры для цифровой промышленности» ищут в Орле

Так называются интеллектуальные соревнования, которые стартовали в ОГУ имени Тургенева. В них участвуют ученики школ, а также бакалавры и магистры — всего около 60 человек.

По итогам конкурса планируется создать законченные проектно-конструкторские решения. Глобальная цель мероприятия — популяризация практической робототехники среди орловской молодёжи.

Соревнования будут командными — участников разделят на 10 групп. Финал состоится 10 сентября.