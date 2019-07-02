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Новые «Кадры для цифровой промышленности» ищут в Орле

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02.07.2019

Так называются интеллектуальные соревнования, которые стартовали в ОГУ имени Тургенева. В них участвуют ученики школ, а также бакалавры и магистры — всего около 60 человек.

По итогам конкурса планируется создать законченные проектно-конструкторские решения. Глобальная цель мероприятия — популяризация практической робототехники среди орловской молодёжи.

Соревнования будут командными — участников разделят на 10 групп. Финал состоится 10 сентября.

Теги:ОрёлОрловская область

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