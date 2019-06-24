Новое сельскохозяйственное предприятие может появиться в Орловской области
24.06.2019
Планируется, что оно будет заниматься выращиванием яблок.
Пока что идут переговоры с потенциальным инвестором — сербской компанией Delta Holding. На днях старший вице-президент компании Деян Еремич посетил нашу область, пообщался с губернатором Андреем Клычковым и осмотрел тепличный комплекс АПК «Кумир», расположенный в Орловском районе. Ожидается, что сербы будут вкладывать средства именно в данные площадки.
Клычков отметил, что выращивание яблок одновременно является очень востребованным и не слишком развитым в нашем регионе видом коммерческой деятельности.
Следующий этап переговоров намечен на середину июля.
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