Новое сельскохозяйственное предприятие может появиться в Орловской области

Планируется, что оно будет заниматься выращиванием яблок.

Пока что идут переговоры с потенциальным инвестором — сербской компанией Delta Holding. На днях старший вице-президент компании Деян Еремич посетил нашу область, пообщался с губернатором Андреем Клычковым и осмотрел тепличный комплекс АПК «Кумир», расположенный в Орловском районе. Ожидается, что сербы будут вкладывать средства именно в данные площадки.

Клычков отметил, что выращивание яблок одновременно является очень востребованным и не слишком развитым в нашем регионе видом коммерческой деятельности.

Следующий этап переговоров намечен на середину июля.