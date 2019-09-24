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Орел24.09.2019 Вторник 12:25
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Новая улица появилась в Орле

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24.09.2019

На улице Генерала Ковалёва установили таблички с названием географического объекта.

Само решение о присвоении улице названия принято Орловским городским Советом народных депутатов ещё 30 мая текущего года. Однако до этого момента она не была никак обозначена «на местности».

Улица Генерала Ковалёва находится между улицами Мостовой и Емлютина неподалёку от Карачевского шоссе. Ранее она не имела названия.

Ковалёв, скончавшийся в апреле 2019 года, много лет представлял Орловскую область в Государственной думе и с 2014 года являлся почётным гражданином нашего региона.

Теги:Орловская областьНиколай КовалёвГосударственная дума

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