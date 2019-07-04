Новая кооперативная «точка» открылась в Орловской области
04.07.2019
В посёлке Нарышкино открылся кооперативный магазин «Ярмарка» — новая торговая точка районного потребительского общества. Это 11-й магазин такого формата в нашем регионе.
Особенность этих точек — в том, что здесь ассортимент, в основном, состоит из продуктов, выпущенных на предприятиях, которые входят в состав Орловского областного союза потребительскихобществ (сейчас это 62 предприятия).
Открытие нового магазина приурочено к Международному дню кооперативов, который отмечается в первую субботу июля.
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