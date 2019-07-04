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Орел04.07.2019 Четверг 11:59
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  3. Новая кооперативная «точка» открылась в Орловской области

Новая кооперативная «точка» открылась в Орловской области

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04.07.2019

В посёлке Нарышкино открылся кооперативный магазин «Ярмарка» — новая торговая точка районного потребительского общества. Это 11-й магазин такого формата в нашем регионе.

Особенность этих точек — в том, что здесь ассортимент, в основном, состоит из продуктов, выпущенных на предприятиях, которые входят в состав Орловского областного союза потребительскихобществ (сейчас это 62 предприятия).

Открытие нового магазина приурочено к Международному дню кооперативов, который отмечается в первую субботу июля.

Теги:ОрёлОрловская область

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