Новая административно-территориальная единица может появиться в Орловской области
01.07.2019
Речь идёт о создании муниципального округа, в который войдут все поселения Орловского района. Как сообщает Орловский районный Совет народных депутатов, публичные слушания по данному вопросу состоятся 16 июля в 10 часов в здании администрации района (Орёл, улица Полярная, дом 12) на первом этаже.
Если округ будет создан, то у поселений появится единая администрация, что, как предполагается, позволит эффективнее расходовать финансовые и кадровые ресурсы.
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