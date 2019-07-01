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Орел01.07.2019 Понедельник 13:51
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Новая административно-территориальная единица может появиться в Орловской области

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01.07.2019

Речь идёт о создании муниципального округа, в который войдут все поселения Орловского района. Как сообщает Орловский районный Совет народных депутатов, публичные слушания по данному вопросу состоятся 16 июля в 10 часов в здании администрации района (Орёл, улица Полярная, дом 12) на первом этаже.

Если округ будет создан, то у поселений появится единая администрация, что, как предполагается, позволит эффективнее расходовать финансовые и кадровые ресурсы.

Теги:ОрёлОрловская область

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