«Новаторов года» выбрали в Орловской области

Победителями ежегодного конкурса по итогам 2018 стали замдиректора Хозяйственного партнёрства «Наливные приборы» Сергей Никульников (в номинанции «Лучший конструктор»), ведущий инженер-технолог АО «Протон» Алла Фомкина («Лучший технолог») и главный конструктор проекта АО «ГМС Ливгидромаш» Дмитрий Тарасов («Лучший изобретатель (рационализатор)»).

Все победители будут награждены дипломами и премиями.

Конкурс проводил Департамент промышленности и торговли Орловской области.