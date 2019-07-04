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«Новаторов года» выбрали в Орловской области

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04.07.2019

Победителями ежегодного конкурса по итогам 2018 стали замдиректора Хозяйственного партнёрства «Наливные приборы» Сергей Никульников (в номинанции «Лучший конструктор»), ведущий инженер-технолог АО «Протон» Алла Фомкина («Лучший технолог») и главный конструктор проекта АО «ГМС Ливгидромаш» Дмитрий Тарасов («Лучший изобретатель (рационализатор)»).

Все победители будут награждены дипломами и премиями.

Конкурс проводил Департамент промышленности и торговли Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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