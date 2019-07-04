«Новаторов года» выбрали в Орловской области
04.07.2019
Победителями ежегодного конкурса по итогам 2018 стали замдиректора Хозяйственного партнёрства «Наливные приборы» Сергей Никульников (в номинанции «Лучший конструктор»), ведущий инженер-технолог АО «Протон» Алла Фомкина («Лучший технолог») и главный конструктор проекта АО «ГМС Ливгидромаш» Дмитрий Тарасов («Лучший изобретатель (рационализатор)»).
Все победители будут награждены дипломами и премиями.
Конкурс проводил Департамент промышленности и торговли Орловской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55777
Другие новости раздела
$ USD63.4013(-0.09)05.07
€ EUR71.542(-0.06)05.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?