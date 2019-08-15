«Новачип» помог отремонтировать одну из главных улиц Орла

Речь идёт о Кромском шоссе. Накануне на объекте, который готовится к сдаче, побывал глава администрации Орла Александр Муромский.

Ремонт вёлся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчиком ООО «ДорСтройОбъединение». По этой же программе привели в порядок Комсомольскую и Московскую улицы. Однако Кромское шоссе стало единственным объектом в Орле, который ремонтировали с применением технологии «Новачип».

Данная технология предусматривает устройство тонких защитных слоёв дорожного покрытия из модифицированных асфальтобетонов, а также щебёночно-матичного асфальтобетона ЩМА-16. Конкретно «Новачип» применялся на участке шоссе, расположенном на подъезде к Орлу, рядом с указателем «Ипподром».

Подрядчик завершил ремонт в срок. Недостатки, выявленные при первичном осмотре, устранены. Сейчас «ДорСтройОбъединение» готовит документы для подписания акта приёмки.