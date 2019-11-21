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Орел21.11.2019 Четверг 11:33
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Норковая шуба в Орле стала причиной для судебного «сериала»

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21.11.2019

О разбирательстве рассказали в Орловском областном суде.

17 октября 2017 года жительница Орла приобрела в магазине норковую шубу стоимостью 130 тысяч рублей. Женщина заплатила 80 тысяч рублей сразу. Остальную сумму она должна была внести до 31 июля следующего года. Однако в итоге индивидуальному предпринимателю пришлось взыскивать эти деньги через суд.

Уже позже, в 2019 году, орловчанка выявила на шубе дефекты и направила предпринимателю претензию о возврате стоимости товара. В этом ей было отказано. Тогда женщина обратилась в суд с иском о защите потребительских прав.

Экспертиза установила, что шуба действительно имеет дефекты производственного характера, которые препятствуют её дальнейшей эксплуатации. В итоге с ответчика взыскали стоимость товара, а также компенсацию морального вреда (3 тысячи рублей), неустойку (5 тысяч), штраф (30 тысяч) и стоимость юридических услуг (12 тысяч). При этом суд обязал орловчанку вернуть «неудачную» шубу ответчику.

Предприниматель не согласилась с решением, однако судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила вердикт без изменений.

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