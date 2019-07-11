Нетрезвый водитель врезался в машину ДПС в Орловской области

Авария случилась 10 июня в 23:40 в Ливнах на 13 километре дороги «Орёл — Тамбов».

Водитель (мужчина 1989 года рождения), управляя автомобилем ГАЗ-2412, врезался в служебную «Ладу Приору» ДПС. Автомобиль дорожной полиции стоял на обочине. Проблесковые маячки были включены.

В результате столкновения «Волги» и «Лады» служебная машина врезалась в автомобиль Škoda, стоявшую впереди.

В момент ДТП внутри машины ГИБДД находились капитан полиции и водитель автомобиля Škoda. Они занимались составлением протокола об административном нарушении.

Вскоре выяснилось, что водитель «Волги» находится в нетрезвом состоянии. Кроме того, мужчина не имел права управления автомобилем.

Сейчас в связи с данным происшествием решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейского доставили в больницу. Врачи оказали ему разовую медицинскую помощь. Водитель Škoda также обращался за медпомощью.