Нетрезвый водитель маршрутки устроил в Орле ДТП с пострадавшими
07.10.2019
Авария случилась 5 октября в 19 часов на Наугорском шоссе у дома № 88. ГАЗ под управлением мужчины 1965 года рождения ехал со стороны Цветаева в сторону Скворцова. Автобус не выдержал дистанцию и врезался в «Ниссан Альмера», двигавшийся впереди в попутном направлении.
В результате столкновения пострадали пассажирки иномарки — женщины 1972 и 1992 годов рождения. Однако госпитализация им не понадобилась.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель автобуса находился в состоянии опьянения.
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