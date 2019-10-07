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Орел07.10.2019 Понедельник 11:32
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Нетрезвый водитель маршрутки устроил в Орле ДТП с пострадавшими

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07.10.2019

Авария случилась 5 октября в 19 часов на Наугорском шоссе у дома № 88. ГАЗ под управлением мужчины 1965 года рождения ехал со стороны Цветаева в сторону Скворцова. Автобус не выдержал дистанцию и врезался в «Ниссан Альмера», двигавшийся впереди в попутном направлении.

В результате столкновения пострадали пассажирки иномарки — женщины 1972 и 1992 годов рождения. Однако госпитализация им не понадобилась.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель автобуса находился в состоянии опьянения.

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