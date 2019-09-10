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Орел10.09.2019 Вторник 12:43
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Нетрезвый орловчанин без водительских прав лишил жизни человека

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10.09.2019

В Новосиле столкнулись мотоцикл и автомобиль. Водитель двухколёсного транспорта погиб. Об этом сообщает Управление ГИБДД.

Авария случилась 9 сентября примерно в 14 часов на местной улице 348-й Стрелковой дивизии у дома № 1-В. Водитель «десятки» (мужчина 1961 года рождения) выехал на «встречку». Здесь машина столкнулась с мотоциклом «СТЕЛС», который ехал навстречу.

Мотоциклист (сверстник автомобилиста) получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в Новосильскую ЦРБ. Там мужчина скончался.

Предварительно установлено, что автомобилист не имел водительских прав и находился в нетрезвом состоянии.

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