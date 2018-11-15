Несколько дорожных работ, запланированных в Орле на этот год, остаются невыполненными
15.11.2018
В целом работы завершились на 29 объектах. 24 участка приняты с положительным заключением. Остальные 5 готовят к сдаче.
Несколько дней назад предприятие «Дорожная служба» приступило к ремонту межрельсового пространства. Этот объект пока не вызывает тревоги в мэрии. Работы идут успешно.
Единственной проблемной точкой являются съезды на улице Комсомольской на отрезке между перекрёстками с Кромской и Авиационной. Подрядчик — ООО «ДорСтройТехСервис» — даже не начал работу на объекте, ссылаясь на различные причины.
Мэрия предъявит к этой компании претензии и включит её в список недобросовестных подрядчиков.
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