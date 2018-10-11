Несколько домов в Орле до сих пор не подключили к отоплению

Неполадки устраняются по адресам: улица 2-я Пушкарная, 18, и улица Льва Толстого, 2а.

Об этом сообщили в мэрии.

На 2-ю Пушкарную, 18, тепло не пришло из-за неудовлетворительного состояния котельной. Она требует капитального ремонта стоимостью 586 тысяч рублей. В ближайшее время эти средства выделят из резервного фонда Орла.

Дом № 2а по улице Льва Толстого отапливается от крышной котельной, в которой сейчас, по решению собственников, проводится замена котлов. Сюда тепло поступит до 16-го октября.

Кроме того, временно приостановлена подача теплоносителя по 31-му адресу: ул. Генерала Жадова, 2, 13, 19, 21, 23, 25; ул. Генерала Родина, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 60, 60а, 62, 65, 69; ул. Веселая, 12, 16, 24, 28; ул. Латышских стрелков, 3, 14, 16; Комсомольская, 260 и 270; ул. Металлургов 38 и 40; ул. Рельсовая, 8; Кирпичный поселок, 27; ул. Раздольная, 45.