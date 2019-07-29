Непрошенный рекламный звонок орловчанину обернулся угрозой крупного штрафа

Управление ФАС по Орловской области готовится привлечь ООО «Надёжная компания» к административной ответственности в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей. Такое наказание угрожает организации за непрошеный звонок потребителю.

В Управление обратился житель Орловской области. Он рассказал, что ему позвонили с предложением оформить карту «Халва» (продукт «Совкомбанка»). Гражданин записал звонок. Орловчанин пояснил антимонопольщикам, что не давал согласия на получение этой рекламы по телефону.

ФАС выяснило, что звонок поступил с номера ООО «Надёжная компания», которое и являлось рекламораспространителем. Обязанность по получению согласия абонента на «приём» рекламного звонка лежала на этой организации.