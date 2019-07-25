Неожиданное преступление произошло в Ливнах

Пассажирка напала на 43-летнего водителя такси. Женщина ударила его ножом. При этом она находилась в нетрезвом состоянии. Такую информацию сообщает «Уездный город Ливны».

Преступление произошло в момент, когда машина такси остановилась на перекрёстке улиц местных улиц Свердлова и Горького. Пострадавший самостоятельно позвонил знакомым, которые вызвали «Скорую помощь» и полицию. Сейчас таксист находится в больнице.

Подозреваемую задержали «по горячим следам». Она признала вину, но пока что не смогла объяснить причины своего поступка.