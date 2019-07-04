Неосторожность при курении привела к ЧП в частном секторе Орла
04.07.2019
Здесь загорелся дачный дом. Пожар случился 2 июля около 21 часа на Краснозоренской улице (в Северном районе).
Предполагаемая причина ЧП — нарушение правил пожарной безопасности при курении.
Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, в результате пожара выгорела комната на втором этаже дачи, а также обрешётка кровли. Однако удалось обойтись без погибших и пострадавших.
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