Неосторожность при курении привела к ЧП в частном секторе Орла

Здесь загорелся дачный дом. Пожар случился 2 июля около 21 часа на Краснозоренской улице (в Северном районе).

Предполагаемая причина ЧП — нарушение правил пожарной безопасности при курении.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, в результате пожара выгорела комната на втором этаже дачи, а также обрешётка кровли. Однако удалось обойтись без погибших и пострадавших.