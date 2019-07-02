Нелегальных торговцев «громят» в Орле
02.07.2019
В Заводском районе города продолжаются рейды по пресечению несанкционированной торговли. С начала текущего года и по настоящее время по данной статье к административной ответственности привлекли 102 человека.
В основном, речь идёт о размещении нестационарных торговых объектов вопреки схеме, утверждённой администрацией Орла.
Сообщается, что рейды по недопущению выгрузки и выкладки товара для дальнейшей реализации проводились на улицах Комсомольской и Карачевской, площади Карла Маркса и на улице Гагарина.
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