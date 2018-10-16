Некоторые многоквартирные дома в Орле до сих пор испытывают проблемы с теплоснабжением
16.10.2018
Об этом рассказали в администрации города.
По последней информации, домов, куда не подано отопление, восемь.
Впрочем, ситуации здесь разные. Например, в доме по улице Толстого, 2а, по решению самих собственников, проводится капитальный ремонт котельной. Из-за этого тепло придёт в квартиры только 25-го октября.
На улице Латышских стрелков, в домах 14 и 16, отопление «запоздало» в связи с ремонтом теплотрассы.
Также среди проблемных адресов — дома по Комсомольской, 328, и по Шульгина, 28.
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