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Орел18.10.2019 Пятница 13:53
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Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину на федеральной трассе

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18.10.2019

ДТП случилось 17 октября в 19:30 на трассе «Крым» на 363 километре. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался со стороны Курска в сторону Москвы.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель допустил наезд на мужчину 1999 года рождения. В этот момент он находился на обочине дороги и заправлял автомобиль «ГАЗ».

Пострадавший скончался на месте ещё до приезда «Скорой помощи».

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