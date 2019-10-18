Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину на федеральной трассе
18.10.2019
ДТП случилось 17 октября в 19:30 на трассе «Крым» на 363 километре. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался со стороны Курска в сторону Москвы.
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель допустил наезд на мужчину 1999 года рождения. В этот момент он находился на обочине дороги и заправлял автомобиль «ГАЗ».
Пострадавший скончался на месте ещё до приезда «Скорой помощи».
Короткая ссылка obl1.ru/~/57861
Другие новости раздела
18.10.2019
В Орле открылся новый завод
$ USD63.9542(-0.06)19.10
€ EUR71.1299(+0.23)19.10
Наш опрос
2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?