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Неиспользованная земля довела орловскую экоферму до суда и штрафа

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04.07.2019

Мировой суд оштрафовал экоферму «Загорье» на 50 тысяч рублей. Причиной стало неисполнение предписания Россельхознадзора.

Ранее ведомство обязало компанию вовлечь в сельхозоборот земельные участки на территории Неполодского сельского поселения Орловского района. В марте текущего года проверка показала, что предписание не выполнено.

Ценная земля «простаивала» и не использовалась для сельскохозяйственного производства. Это и стало причиной для составления протокола и обращения в суд.

Теги:ОрёлОрловская область

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