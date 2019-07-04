Неиспользованная земля довела орловскую экоферму до суда и штрафа
04.07.2019
Мировой суд оштрафовал экоферму «Загорье» на 50 тысяч рублей. Причиной стало неисполнение предписания Россельхознадзора.
Ранее ведомство обязало компанию вовлечь в сельхозоборот земельные участки на территории Неполодского сельского поселения Орловского района. В марте текущего года проверка показала, что предписание не выполнено.
Ценная земля «простаивала» и не использовалась для сельскохозяйственного производства. Это и стало причиной для составления протокола и обращения в суд.
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