«Нецензурщина» может довести орловчанку до «уголовщины»

Женщину могут привлечь к уголовной ответственности за нецензурные выражения, допущенные в ходе судебного заседания. Об этом сообщает Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.

Орловчанка выступала ответчиком на процессе в Советском районном суде Орла. Разговаривая с представителем истца, она озвучивала свои претензии слишком громким голосом, допуская и «непечатную» брань. Судья сделал ей замечание. Однако женщина продолжила вести себя в прежнем духе. После этого её удалили из зала.

Сейчас ФССП решает вопрос о привлечении орловчанки к уголовной ответственности по статье «неуважение к суду».