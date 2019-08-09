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Орел09.08.2019 Пятница 21:06
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  3. «Нецензурщина» может довести орловчанку до «уголовщины»

«Нецензурщина» может довести орловчанку до «уголовщины»

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09.08.2019

Женщину могут привлечь к уголовной ответственности за нецензурные выражения, допущенные в ходе судебного заседания. Об этом сообщает Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.

Орловчанка выступала ответчиком на процессе в Советском районном суде Орла. Разговаривая с представителем истца, она озвучивала свои претензии слишком громким голосом, допуская и «непечатную» брань. Судья сделал ей замечание. Однако женщина продолжила вести себя в прежнем духе. После этого её удалили из зала.

Сейчас ФССП решает вопрос о привлечении орловчанки к уголовной ответственности по статье «неуважение к суду».

Теги:ОрёлОрловская область

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