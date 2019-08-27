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Не все орловские «стобальники» поступили в московские вузы

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27.08.2019

О дальнейшей судьбе выпускников школ Орловской области, которые набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ этого года, рассказали в Региональном центре оценки качества образования.

В этом году на ЕГЭ в нашем регионе зарегистрировано 50 максимальных результатов у 47 человек. Трое смогли сдать «на все сто» по два экзамена. София Брусенцова (выпускница школы № 5 города Орла) — русский язык и литературу, Мария Петрова (из Хотынецкой средней школы) — химию и биологию, Андрей Привалов (из школы № 29 города Орла) — русский язык и математику (профиль).

В итоге все трое оказались в разных городах. Бруснецова осталась в Орле и поступила в ОГУ на направление иностранной лингвистики, Петрова отправилась в Санкт-Петербург в Медуниверситет имени Павлова, а Привалов — в Москву в МФТИ на физфак.

Теги:ОрёлОрловская областьЕГЭвыпускникишколыобразованиевузы

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