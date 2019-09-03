Не все орловские школы открылись в День знаний

Здание Алексеевской средней школы Должанского района пока находится на ремонте. Ожидается, что учебные занятия будут проводиться здесь с 5 сентября. Пока что дети учатся в другом здании.

Также закрыто для обучающихся здание центра для одарённых детей «Созвездие Орла», созданного на базе бывшей Знаменской школы-интерната. Здесь также идёт ремонт, запланированный до конца текущего года. До этого времени занятия центра будут проходить на площадках других учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.