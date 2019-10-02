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Орел02.10.2019 Среда 17:38
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Названы улицы Орла, которым повезёт в 2020 году

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02.10.2019

Речь идёт об объектах, которые решено отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели Орёл получит 380 миллионов рублей.

В соответствующий список включено 9 объектов: Карачевское и Московское шоссе, Автовокзальная, Васильевская, Паровозная, Старо-Московская и Тульская улицы, а также Маслозаводской и Южный переулки.

Разработка проектов и смет уже началась. В начале будущего года будут определены и непосредственные исполнители работ.

Как сообщили в мэрии, приводить в порядок будут не только проезжую часть, но и тротуары.

Теги:администрация Орладорожный ремонт

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