Названы самые «горячие точки» на дорогах Орла
28.08.2019
В областном центре выявлены опасные участки, где необходимо установить дополнительные дорожные знаки, в отдельных случаях — светофоры. Об этом сообщает мэрия.
На работу потратят около 10 миллионов рублей. Срок сдачи и приёмки — до 1 октября.
Знаки планируется установить: на Кромском шоссе у дома № 23, на улице Космомольской (между домами 231 и 234), на перекрёстке Комсомольской и Розы Люксембург, у Гостиной, 2, на перекрёстке улиц Лескова и Тургенева, на Наугорском шоссе, 17, у домов по Московской, 126, и Раздольной, 27 и 86, на Московском шоссе (между домами 56 и 63).
Короткая ссылка obl1.ru/~/56894
Другие новости раздела
$ USD66.4127(+0.15)29.08
€ EUR73.6583(+0.05)29.08
Наш опрос
Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...