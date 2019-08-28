Названы самые «горячие точки» на дорогах Орла

В областном центре выявлены опасные участки, где необходимо установить дополнительные дорожные знаки, в отдельных случаях — светофоры. Об этом сообщает мэрия.

На работу потратят около 10 миллионов рублей. Срок сдачи и приёмки — до 1 октября.

Знаки планируется установить: на Кромском шоссе у дома № 23, на улице Космомольской (между домами 231 и 234), на перекрёстке Комсомольской и Розы Люксембург, у Гостиной, 2, на перекрёстке улиц Лескова и Тургенева, на Наугорском шоссе, 17, у домов по Московской, 126, и Раздольной, 27 и 86, на Московском шоссе (между домами 56 и 63).