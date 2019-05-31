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Орел31.05.2019 Пятница 18:54
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  3. Названы самые аварийные участки дорог Орловской области

Названы самые аварийные участки дорог Орловской области

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31.05.2019

Управление ГИБДД по региону опубликовало список участков дорожной сети региона, где чаще всего происходят ДТП. В Орле это перекрестки улиц 2-й Посадской и Розы Люксембург, Московского шоссе и переулка Межевого, улиц Раздольной и Кузнецова. Кроме того, аварийно опасными стали нерегулируемые пешеходные переходы на Кромском и Московском шоссе, регулируемые перекрестки на 356 и 372 км автодороги М-2 «Крым», а также на 3 км трассы Орел-Тамбов. «Сотрудники ГИБДД УМВД вышли к руководству региона с предложением, касающимся принятия мер по устранению причин и условий совершения ДТП на каждом из этих участков», сообщает РИА 57 со ссылкой на управление.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьГИБДД

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