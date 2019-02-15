Названы основные версии пожара в Орловской области, результате которого погибли двое малолетних детей и их мать
15.02.2019
Это неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Орловской области. Руководитель регионального управления Анатолий Щуров взял расследование этого дела на личный контроль. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Пожар произошёл в Покровском районе в селе Липовец на улице Широкой 14 февраля около 17:00. Частный деревянный дом горел по всей площади.
Ещё до приезда пожарных жители села самостоятельно вынесли из огня двух детей двух и четырёх лет, однако они не подавали признаков жизни. Позднее на месте ЧП обнаружили тело их матери. Пожар удалось потушить примерно за час.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52877
Другие новости раздела
15.02.2019
Проректор орловского Института экономики и торговли пыталась восстановиться на работе через суд
$ USD66.5429(+0.86)15.02
€ EUR75.0471(+0.66)15.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?