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Орел15.02.2019 Пятница 12:06
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  3. Названы основные версии пожара в Орловской области, результате которого погибли двое малолетних детей и их мать

Названы основные версии пожара в Орловской области, результате которого погибли двое малолетних детей и их мать

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15.02.2019

Это неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Орловской области. Руководитель регионального управления Анатолий Щуров взял расследование этого дела на личный контроль. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Пожар произошёл в Покровском районе в селе Липовец на улице Широкой 14 февраля около 17:00. Частный деревянный дом горел по всей площади.

Ещё до приезда пожарных жители села самостоятельно вынесли из огня двух детей двух и четырёх лет, однако они не подавали признаков жизни. Позднее на месте ЧП обнаружили тело их матери. Пожар удалось потушить примерно за час.

Теги:ОрёлОрловская областьЧПпожарМЧСдетиСледственный комитет

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