Названы кандидаты на должность директора «ТТП» Орла

Документы на участие в соответствующем конкурсе подали трое человек. Об этом сообщает «Вечерний Орёл».

Возглавить «Трамвайно-троллейбусное предприятие» хотят Александр Боев (директор АО «УКС города Орла») и Сергей Матюхин (директор «Единой диспетчерской службы города Орла»), а также Юрий Гордюшин. Последний кандидат в настоящее время занимает эту должность на правах исполняющего обязанности. Ранее Гордюшкин являлся техническим директором «ТТП».

Должность освободилась после того, как Александр Коровин, возглавлявший предприятие много лет подряд, ушёл в отставку по собственному желанию. Нового директора определят до конца сентября.