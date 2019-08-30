Названы кандидаты на должность директора «ТТП» Орла
30.08.2019
Документы на участие в соответствующем конкурсе подали трое человек. Об этом сообщает «Вечерний Орёл».
Возглавить «Трамвайно-троллейбусное предприятие» хотят Александр Боев (директор АО «УКС города Орла») и Сергей Матюхин (директор «Единой диспетчерской службы города Орла»), а также Юрий Гордюшин. Последний кандидат в настоящее время занимает эту должность на правах исполняющего обязанности. Ранее Гордюшкин являлся техническим директором «ТТП».
Должность освободилась после того, как Александр Коровин, возглавлявший предприятие много лет подряд, ушёл в отставку по собственному желанию. Нового директора определят до конца сентября.
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