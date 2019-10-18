Назначена дата ежегодного инвестиционного послания губернатора Орловской области
18.10.2019
Андрей Клычков огласит его 6 ноября.
В этом году программное выступление губернатора состоится раньше, чем обычно, чтобы депутаты орловского облсовета могли использовать эту информацию при обсуждении бюджета на 2020 год.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57879
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