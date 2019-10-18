Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.10.2019 Пятница 19:57
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Назначена дата ежегодного инвестиционного послания губернатора Орловской области

Назначена дата ежегодного инвестиционного послания губернатора Орловской области

Версия для печати

18.10.2019

Андрей Клычков огласит его 6 ноября.

В этом году программное выступление губернатора состоится раньше, чем обычно, чтобы депутаты орловского облсовета могли использовать эту информацию при обсуждении бюджета на 2020 год.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57879

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.10.2019

В Орле открыли сквер

18.10.2019

Орловчане получат за «правильные решения» 5, 3 и 2 тысячи рублей

18.10.2019

В Орле открылся новый завод

1
18.10.2019

Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину на федеральной трассе

5
18.10.2019

Наталья Башкатова приступила к отбытию наказания

5
$ USD63.9542(-0.06)19.10
€ EUR71.1299(+0.23)19.10

Наш опрос

2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online