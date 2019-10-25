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«Навигатор» выиграл конкурс на создание математической макромодели Орла

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25.10.2019

Конкурс проводило государственное казённое учреждение города Москвы «Дирекция транспортных закупок».

Начальная (максимальная) стоимость работ составила 9,7 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, победитель конкурса (то есть орловская ГК «Навигатор») должен будет создать «математическую макромодель Орла», а также провести натурные обследования в рамках работ по организации дорожного движения и пассажирских перевозок.

Итогом этой работы должна стать транспортная модель, которая позволит анализировать интенсивность движения и пассажиропотока в городе по различным видам общественного транспорта и различным маршрутам.

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