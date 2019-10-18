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Орел18.10.2019 Пятница 13:53
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Наталья Башкатова приступила к отбытию наказания

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18.10.2019

Экс-участковую уполномоченную полиции этапировали в колонию-поселение, расположенную в Смоленской области. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее суд признал Башкатову виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселения.

Случай, вызвавший всероссийский резонанс, произошёл в ноябре 2016 года. Жительница Орла Яна Савчук погибла от рук своего сожителя — ранее судимого мужчины. Перед этим Савчук обратилась в полицию. Башкатова выезжала на вызов, однако принятые ей меры по предотвращению нарушения закона суд счёл недостаточными.

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