Нашёлся инвестор, который расчистит и застроит территорию в центре Орла

Это сделает фирма «Спецстройогнеупор» из города Электросталь Московской области. Информацию сообщил первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин. Ожидается, что сегодня мэрия и фирма подпишут соответствующий контракт. Его уже подписало Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.

Инвестору предстоит разобраться с территорией, ограниченной улицами Лескова и Полееской и переулком Лескова. Здесь предстоит снести 6 аварийных домов и построить новое здание. В первую очередь (в ближайшие три месяца) снесут дома по адресам Полесская, 18 и 20, и переулок Лескова, 1. Затем, после принятия необходимого постановления (не позднее чем через три месяца с момента выхода постановления), настанет очередь домов по улице Лескова, 14, и по переулку Лескова, 2 и 4.

После этого фирма получит разрешение на строительство нового здания.

Также в течение двух лет фирма передаст в муниципальную собственность 15 благоустроенных жилых помещений общей площадью от 800 квадратных метров.