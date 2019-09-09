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  3. Нарушения на выборах в Орловской области заметила Элла Памфилова

Нарушения на выборах в Орловской области заметила Элла Памфилова

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09.09.2019

Итоги выборов на «сомнительных» орловских участках аннулируют. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на главу областного избиркома Людмилу Маркину.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова, комментируя информацию о возможных нарушениях на участках № 302 (в Залегощенском районе) и № 722 (в Хотынецком районе), призвала «нещадно» отменять итоги выборов в случае сомнений в их истинности.

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