Нарушения на выборах в Орловской области заметила Элла Памфилова
09.09.2019
Итоги выборов на «сомнительных» орловских участках аннулируют. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на главу областного избиркома Людмилу Маркину.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова, комментируя информацию о возможных нарушениях на участках № 302 (в Залегощенском районе) и № 722 (в Хотынецком районе), призвала «нещадно» отменять итоги выборов в случае сомнений в их истинности.
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