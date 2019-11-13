«Нарушаю ПДД? Позвони в ГИБДД!»

Такие информационные листовки расклеивают в маршрутных автобусах сотрудники полиции вместе с представителями Общероссийского народного фронта. Профилактическое мероприятие проводится в Орле для обеспечения безопасности дорожного движения во время пассажирских перевозок. «Теперь любой гражданин в случае нарушения водителям автобуса правил дорожного движения знает, куда обратиться. Нужно понимать, что для водителя, перевозящего сотни пассажиров в день, первоочередная задача — обеспечение безопасности людей», — отметили в ОНФ.