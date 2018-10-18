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Орел18.10.2018 Четверг 13:33
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«Народным участковым» области стал полицейский из Орловского района

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18.10.2018

«Народным участковым» Орловской области в этом году стал Евгений Пантелеев.

Сотрудник МВД из Орловского района победил на открытом голосовании двух других финалистов регионального этапа конкурса. Теперь он представит нашу область на всероссийском финале.

Управление МВД сообщает, что свою службу Пантелеев начинал со взвода ППС в Ливенском районе.

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