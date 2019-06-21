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Орел21.06.2019 Пятница 13:51
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«Народный фронт» призвал мэрию Орла провести зачистку

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21.06.2019

Активисты обратились в администрацию города с просьбой очистить русло реки Орлик. Речь идёт об участке, расположенном в районе Детского парка. Здесь же находится ряд прогулочных зон.

По словам общественников, Орлик засорён пустыми бутылками и полиэтиленовыми пакетами, а также сухими ветками деревьев. Мусор замечен на всём участке реки от места впадения в Оку до Тургеневского моста.

Теги:ОрёлОрловская область

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