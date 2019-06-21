«Народный фронт» призвал мэрию Орла провести зачистку

Активисты обратились в администрацию города с просьбой очистить русло реки Орлик. Речь идёт об участке, расположенном в районе Детского парка. Здесь же находится ряд прогулочных зон.

По словам общественников, Орлик засорён пустыми бутылками и полиэтиленовыми пакетами, а также сухими ветками деревьев. Мусор замечен на всём участке реки от места впадения в Оку до Тургеневского моста.