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Орел27.02.2019 Среда 11:57
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  3. «Народный фронт» предложил установить в Орле ещё несколько светофоров

«Народный фронт» предложил установить в Орле ещё несколько светофоров

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27.02.2019

Два устройства предлагается разместить на улице Лескова в районе школы № 24 на перекрёстках с улицами Осипенко и Тургенева. Автомобильное движение на этом участке отличается особой интенсивностью. Активисты связывают установку светофоров с необходимостью обезопасить школьников от возможных ДТП.

ОНФ уже направил официальное предложение в мэрию Орла.

Теги:ОрёлОрловская область

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