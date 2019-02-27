«Народный фронт» предложил установить в Орле ещё несколько светофоров

Два устройства предлагается разместить на улице Лескова в районе школы № 24 на перекрёстках с улицами Осипенко и Тургенева. Автомобильное движение на этом участке отличается особой интенсивностью. Активисты связывают установку светофоров с необходимостью обезопасить школьников от возможных ДТП.

ОНФ уже направил официальное предложение в мэрию Орла.