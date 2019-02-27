«Народный фронт» предложил установить в Орле ещё несколько светофоров
27.02.2019
Два устройства предлагается разместить на улице Лескова в районе школы № 24 на перекрёстках с улицами Осипенко и Тургенева. Автомобильное движение на этом участке отличается особой интенсивностью. Активисты связывают установку светофоров с необходимостью обезопасить школьников от возможных ДТП.
ОНФ уже направил официальное предложение в мэрию Орла.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53128
Другие новости раздела
$ USD65.6182(+0.36)27.02
€ EUR74.4898(+0.4)27.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?