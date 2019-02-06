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Орел06.02.2019 Среда 14:35
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«Народный фронт» предложил создать в Орле новый автобусный маршрут

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06.02.2019

В общественную организацию поступают жалобы орловцев, которым нелегко добираться до здания Управления ФМС. Оно находится в Артельном переулке. Сюда приходится идти пешком от остановок на Раздольной улице или на Московском шоссе. При этом многим орловцам, чтобы доехать сюда на автобусах, приходится ещё и делать пересадки.

Чтобы исправить ситуацию, необходим новый маршрут из Советского района в Северный и Железнодорожный через улицу Михалицына. Об этом заявила сопредседатель орловского штаба ОНФ Ирина Сафонова.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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