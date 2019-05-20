«Народный фронт» предложил администрации Орла установить дорожный знак на проезде под Ленинским мостом

Речь идёт об участке дороги, на котором часто застревают грузовые фургоны, которые пытаются проехать под аркой моста. Однотипные аварии происходят здесь регулярно.

Такие ДТП создают пробки, кроме того, повреждения получают как автомобили, так и сама арка — опорный элемент моста.