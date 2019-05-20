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Орел20.05.2019 Понедельник 16:53
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  3. «Народный фронт» предложил администрации Орла установить дорожный знак на проезде под Ленинским мостом

«Народный фронт» предложил администрации Орла установить дорожный знак на проезде под Ленинским мостом

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20.05.2019

Речь идёт об участке дороги, на котором часто застревают грузовые фургоны, которые пытаются проехать под аркой моста. Однотипные аварии происходят здесь регулярно.

Такие ДТП создают пробки, кроме того, повреждения получают как автомобили, так и сама арка — опорный элемент моста.

Теги:ОрёлОрловская область

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