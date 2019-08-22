«Народный фронт» ополчился против орловских шлагбаумов

ОНФ попросил прокуратуру проверить основания для установки шлагбаумов и заграждений во дворах многоквартирных домов в Орле.

Как пояснили в региональном штабе «Народного фронта», часто эти объекты перекрывают проезд для экстренных служб, что является нарушением закона. В качестве примеров указываются дворы домов по Горького, 20 и 41, Ломоносова, 7, а также в переулке Карачевском, 16.

Как правило, шлагбаумы и заграждения устанавливают сами жильцы домов, чтобы не допускать в свои дворы чужие автомобили. Однако по факту они могут стать преградой и для пожарных, полиции или «Скорой помощи».