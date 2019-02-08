«Народный фронт» обратил внимание на состояние Торговых рядов в Орле

Общественники призвали власти временно оградить потенциально опасные территории вблизи здания, а после наступления тёплого времени года привести фасад в удовлетворительное состояние. С таким предложением ОНФ обратился в управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Ранее в 2016 году «Народный фронт» предлагал отремонтировать здание на Гостиной, 2. Работы были выполнены. В ОНФ пояснили, что на этот раз речь идёт о второй части памятника — здании на Гостиной, 3, напротив здания на Гостиной, 2.

В 2016 году вторая часть памятника не ремонтировалась. В 2017 один из его собственников сделал частичный ремонт. Ситуация усугубилась из-за сложных погодных условий этой зимы, которые не лучшим образом отразились на состоянии этого здания, в частности, из-за обильных снегопадов.