Направлено в суд уголовное дело крупного специалиста «Орёлгосзаказчика»
24.09.2019
Главный специалист отдела строительного контроля учреждения обвияется по статье «получение взятки в крупном размере». Об этом сообщает Следственный комитет.
Как предварительно установили в СУ СК РФ по Орловской области, в апреле текущего года мужчина получил через посредника взятку 200 тысяч рублей.
Незаконное вознаграждение предназначалось за подписание актов выполненных работ, произведённых с грубыми нарушениями. Речь шла о строительстве ФАПов в Дмитровском районе.
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