Направлено в суд уголовное дело крупного специалиста «Орёлгосзаказчика»

Главный специалист отдела строительного контроля учреждения обвияется по статье «получение взятки в крупном размере». Об этом сообщает Следственный комитет.

Как предварительно установили в СУ СК РФ по Орловской области, в апреле текущего года мужчина получил через посредника взятку 200 тысяч рублей.

Незаконное вознаграждение предназначалось за подписание актов выполненных работ, произведённых с грубыми нарушениями. Речь шла о строительстве ФАПов в Дмитровском районе.