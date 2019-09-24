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Направлено в суд уголовное дело крупного специалиста «Орёлгосзаказчика»

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24.09.2019

Главный специалист отдела строительного контроля учреждения обвияется по статье «получение взятки в крупном размере». Об этом сообщает Следственный комитет.

Как предварительно установили в СУ СК РФ по Орловской области, в апреле текущего года мужчина получил через посредника взятку 200 тысяч рублей.

Незаконное вознаграждение предназначалось за подписание актов выполненных работ, произведённых с грубыми нарушениями. Речь шла о строительстве ФАПов в Дмитровском районе.

Теги:Орловская областьСледственный комитеткоррупциявзятки

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