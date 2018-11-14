Накануне вечером в Кромском районе на трассе «Крым» произошло ДТП
14.11.2018
Авария случилась на 416 километре федеральной трассы примерно в 17 часов 30 минут. Водитель «семёрки» не справился с управлением и улетел в кювет.
Об этом сообщает Управление МЧС.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50532
Другие новости раздела
14.11.2018
Орловское отделение «Пенсионного фонда» просит работающих пенсионеров не увольняться до Нового года
14.11.2018
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершает рабочую поездку в Новодеревеньковский район
$ USD67.6812(+0.16)14.11
€ EUR76.0737(-0.02)14.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?