Найден новый подрядчик для «осиротевшей» улицы Орла
13.09.2019
Северную улицу города будет «доводить до ума» ООО «ДорСтрой 57». Компания займётся реконструкцией проезжей части и обустройством тротуаров. Об итогах конкурса на выбор подрядчика сообщили в администрации Орла.
Муниципальный контракт планируется заключить в ближайшее время. Стоимость работ составит 14 миллионов 800 тысяч рублей.
Ранее улицу ремонтировало ООО «Посейдон». Однако подрядная организация сорвала исполнение контракта. После этого городские власти расторгли соглашение.
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