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Орел13.09.2019 Пятница 12:35
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Найден новый подрядчик для «осиротевшей» улицы Орла

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13.09.2019

Северную улицу города будет «доводить до ума» ООО «ДорСтрой 57». Компания займётся реконструкцией проезжей части и обустройством тротуаров. Об итогах конкурса на выбор подрядчика сообщили в администрации Орла.

Муниципальный контракт планируется заключить в ближайшее время. Стоимость работ составит 14 миллионов 800 тысяч рублей.

Ранее улицу ремонтировало ООО «Посейдон». Однако подрядная организация сорвала исполнение контракта. После этого городские власти расторгли соглашение.

Теги:Северная улицаадминистрация Орларемонт дорогмуниципальные контракты

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