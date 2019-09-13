Найден новый подрядчик для «осиротевшей» улицы Орла

Северную улицу города будет «доводить до ума» ООО «ДорСтрой 57». Компания займётся реконструкцией проезжей части и обустройством тротуаров. Об итогах конкурса на выбор подрядчика сообщили в администрации Орла.

Муниципальный контракт планируется заключить в ближайшее время. Стоимость работ составит 14 миллионов 800 тысяч рублей.

Ранее улицу ремонтировало ООО «Посейдон». Однако подрядная организация сорвала исполнение контракта. После этого городские власти расторгли соглашение.