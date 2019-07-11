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Орел11.07.2019 Четверг 13:07
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  3. Над орловской «зоной» «сбили» третий за год квадрокоптер

Над орловской «зоной» «сбили» третий за год квадрокоптер

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11.07.2019

Инцидент произошёл 10 июля. Об этом сообщили в Управлении ФСИН по Орловской области.

Сотрудники исправительной колонии общего режима № 5 (расположенной в Нарышкино) получили информацию о том, что правонарушитель попытается передать заключённым запрещённые предметы с помощью квадрокоптера. ФСИН-овцы обнаружили беспилотник на территории промзоны колонии.

Был изъят один свёрток, в котором находились три «мобильника» и одна карта памяти на 2 гигабайта.

Нарушители всё чаще используют квадрокоптеры для подобных «деликатных» миссий. Ранее в этом году только в ИК-5 пресечены две аналогичных попытки (9 апреля и 13 июня).

Теги:ОрёлОрловская область

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