Над орловской «зоной» «сбили» третий за год квадрокоптер
11.07.2019
Инцидент произошёл 10 июля. Об этом сообщили в Управлении ФСИН по Орловской области.
Сотрудники исправительной колонии общего режима № 5 (расположенной в Нарышкино) получили информацию о том, что правонарушитель попытается передать заключённым запрещённые предметы с помощью квадрокоптера. ФСИН-овцы обнаружили беспилотник на территории промзоны колонии.
Был изъят один свёрток, в котором находились три «мобильника» и одна карта памяти на 2 гигабайта.
Нарушители всё чаще используют квадрокоптеры для подобных «деликатных» миссий. Ранее в этом году только в ИК-5 пресечены две аналогичных попытки (9 апреля и 13 июня).
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